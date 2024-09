Irmã de Paulo Gustavo estreia como humorista nas noites de domingo da Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Irmã de Paulo Gustavo (1978-2021), Juliana Amaral vai estrear como atriz ainda este ano. Ela fará parte do elenco do humorístico "Tô Nessa", que terá Regina Casé como protagonista. Ju, como é conhecida, tem experiência no audiovisual como produtora e assistente de direção e trabalhou com o irmão em algumas produções estreladas por ele no cinema e no teatro.

No programa, Ju será a dona de um imóvel na zona norte do Rio, onde Mirinda, a personagem de Regina, mora com as três filhas, interpretadas por Valentina Bandeira, Luana Martau e Heslaine Vieira. Quem também fará parte do elenco é o influenciador e ator Dan Mendes, conhecido por fazer vídeos bem humorados nas redes. Ele será Danrley, que mora na vizinhança e convive com Mirinda e sua família.

"Tô Nessa" tem direção artística de Fabricio Mamberti, direção de gênero de Patrícia Pedrosa e roteiro de Jorge Furtado. A sitcom será exibida na emissora nas noites de domingo, e as gravações devem começar ainda neste mês de setembro.