Patrícia Abravanel se emociona em retorno ao SBT após morte de Silvio Santos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Patrícia Abravanel chorou ao falar sobre o pai em seu retorno ao "Programa Silvio Santos", no SBT. Neste domingo (1º), ela agradeceu as homenagens à família após a morte do comunicador e disse que continuará honrando o legado de Silvio Santos.

Abravanel disse não saber se estaria pronta para falar, mas afirmou ser grata por ter dito ao pai o quanto o admirava. "Tão grata por cada abraço que eu dei nele, por cada conversa, por cada conselho. Se eu posso deixar alguma mensagem hoje para você que está em casa é: façam isso. Não importa se teu pai é bom ou se é ruim, mas honre o seu pai e sua mãe enquanto você tiver ele ao seu lado. E quando você não tiver ele ao seu lado, continua honrando, continua fazendo aquilo que ele quer que você faça."

Ela falou que a família se sentiu acolhida, abraçada e amada pelos brasileiros e por todos que fizeram homenagens a Silvio Santos. Agradeceu também a emissoras de televisão e personalidades da mídia.

"Eu começo hoje o programa com uma certeza: que o SBT e Silvio Santos são parte da sua família e vocês são parte do SBT. Que a gente possa continuar levando essa história por muitos e muitos anos e contando a história dessa vida linda que foi a de Silvio Santos. Um homem tão intenso, tão dedicado e tão excelente em tudo que fez", declarou.

"E fez por amor a você, ao Brasil e às cinco mil pessoas que dedicam a vida para poder sustentar suas casas através de cada uma das empresas [do grupo Silvio Santos]. Eu e minhas irmãs vamos honrar cada um de vocês com esses empregos, dando o nosso melhor para vocês, para você de casa, para o Brasil", complementou Abravanel.

O SBT definiu que vai manter o Programa Silvio Santos no ar, sem nenhuma alteração. A definição foi de Daniela Beyruti, filha do apresentador e vice-presidente da emissora.

O esquema que acontece desde 2022 será mantido: Patrícia Abravanel continuará à frente dos quadros que foram consagrados por Silvio ao longo de quase 60 anos na televisão.

Procurado pela reportagem, o SBT confirmou que manterá a atração no ar com o esse nome e avisa: "Sempre será Programa Silvio Santos".