Em Paris, William Bonner diz ainda não estar 100% pós-Covid

RIO DE JANEIRO, RJ E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - William Bonner, 60, tirou um rápido intervalo do Jornal Nacional, da Globo, e escolheu desfrutar as belezas da cidade de Paris, França. O apresentador interagiu com turistas brasileiros no Musée de l'Orangerie, localizado na Place de la Concorde, nesta segunda-feira (2). Simpático com quem aproximava para perguntar sobre o seu estado de saúde, ele contou que "ainda não estava 100%" após a Covid.

Ele também reclamou do calor e da falta de umidade do ar que atingem a capital francesa nos últimos dias e provocam sintomas como coriza, desconforto para respirar e irritação nos olhos, por exemplo. "Sinto um pouco mais cansado com esse calor", disse.

Bonner divulgou que tinha recebido o diagnóstico da Covid-19 na quinta-feira, dia 15 de agosto, quando publicou uma imagem mostrando um exame. Esta teria sido a segunda vez que o apresentador testou positivo para o coronavírus.