Globo muda nome de programa com Ana Clara por causa de processo movido por João Gordo

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo decidiu mudar o nome do programa Panelaço Ao Vivo, que foi comandado por Ana Clara Lima no GNT em 2023. Para a nova temporada, que estreia no mês que vem, a atração usará o nome de Panela Quente.

O motivo foi uma ação judicial movida pelo apresentador e músico João Gordo. No ano passado, João acusou a Globo e o GNT de apropriação intelectual do formato e do nome de seu programa de entrevistas Panelaço, produzido desde 2014 e exibido em seu canal no YouTube.

Em uma publicação no Instagram ainda no ano passado, João anunciou o processo. O caso ainda não teve uma resolução no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual).

A reportagem soube que, antes da estreia do programa, João Gordo não tinha o registro da marca, e só apresentou posição após a Globo tentar o registro. Mesmo sem um final no INPI, a Globo optou por ela própria trocar o título do show para evitar mais dores de cabeça.

O ex-apresentador de MTV e Record comentou, junto com a sua esposa, que o nome Panelaço foi inspirado nos "cacerolazos" que acontecem na Argentina, onde as donas de casa do Movimento de Amas de Casa del País, realizaram, em forma de protesto, um panelaço.

Além disso, ambos contaram sobre as sementes que foram colhidas após o projeto. Um deles foi a Central Panelaço, que é um espaço alternativo cultural e que existe até hoje. Para viabilizar a ação na Justiça, João Gordo chegou a fazer uma rifa em suas redes.

Com interesse de manter o projeto de Ana Clara Lima no ar, a Globo mudou o nome para Panela Quente. A estreia da nova temporada vai acontecer em 21 de outubro. Serão 20 episódios exibidos ao vivo, a partir das 20h.

No programa, Ana Clara recebe dois convidados que cozinham seus pratos favoritos e batem um papo sobre diversos assuntos, inclusive culinária.

