Angélica diz que Luciano Huck não quer ser presidente do Brasil: 'Também não quero'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Luciano Huck já deixou claro que tem vontade de se candidatar à presidência do Brasil. Mas, se depender da mulher do apresentador da Globo, essa aspiração não vai acontecer. Angélica negou que entrar para política seja um desejo do companheiro e ainda chamou de "roubada". "Ele não quer ser e eu não quero que ele queira."

Angélica então continuou: "Acho que é uma roubada no sentido de vida pessoal e para mim não é uma coisa que você quer. É um destino seu, é uma missão e você tem ou não tem", contou no programa "Da Frente com Blogueirinha", no YouTube, nesta quarta-feira (4).

Angélica disse também que não tem ciúmes do passado de Huck e riu quando foi lembrada pela Blogueirinha que o marido tinha uma lista longa de ex-namoradas. "Ivete... Eliana... Mais quem? Sei lá. Nunca tive ciúmes do passado dele porque todo mundo tem um passado. A gente namorou quatro meses, engravidei e casei. Não tive tempo para nada", brincou.

Ela contou ser uma mãe atenta e preocupada com os filhos Joaquim, 19 anos, Benício, 16, e Eva,11. Angélica lembrou ainda que só dormia quando os meninos voltavam de uma balada. Hoje, não aguenta mais. "Os mais velhos chegam 4h e fico só até 2h acordada. Eles chegam e vão ao meu quarto. Não sou amiguinha, mas converso com eles. Eles precisam ter a segurança de um pai e de uma mãe. Não curto isso de 'tomar uma junto'", afirmou.

A apresentadora relembrou o episódio envolvendo Anitta com Joaquim durante as gravações do quadro "Angélica: 50 & Tantos", do Fantástico. A cantora elogiou o rapaz e muitos internautas insinuaram uma paquera. "Levei na brincadeira. Anitta é divertida, fala loucuras. Ele ficou constrangido, mas levou na boa", explicou assumindo depois o motivo de ter ficado preocupada.

Angélica explicou a preocupação: "Pensei na vida dele, porque ele tem uma namorada e a amo. Nesse lugar que falo sobre o medo. Será que a namorada dele vai saber lidar? Pedi para ele explicar a ela que era uma brincadeira. Sou uma boa sogra."