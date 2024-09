Sucesso no YouTube, Luccas Neto vai mal em audiência e pode sair do SBT em 2025

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Sucesso com seus projetos infantis no YouTube, Luccas Neto não conseguiu replicar o bom desempenho em TV aberta. Exibido pelo SBT desde o início do ano nas manhãs de sábado, o Luccas Toon tem ido mal na audiência desde sua estreia.

No ar desde março, a atração tem a pior média das estreias promovidas pelo SBT para a programação de 2024. Ao todo, são apenas 2,5 pontos na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores na capital paulista.

Em alguns dias, os números são ainda mais baixos. No último dia 3 de agosto, Luccas Neto alcançou apenas 1,8 ponto de média, e chegou a ser ameaçado em alguns momentos pela Band, que exibia ao vivo um jogo de futsal.

Por causa da falta de resultados bons na audiência e pelo retorno não muito interessante, o SBT estuda finalizar a parceria com Luccas Neto para 2025. O influenciador também esperava mais de uma exposição em TV aberta.

Com isso, o horário seria ocupado somente pelo Sábado Animado, hoje comandado por Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos (1930-2024), e que mostra desenhos como Scooby-Doo.

Procurado pela Folha de S.Paulo, o SBT diz que ainda não existem definições sobre a programação de 2025 por parte da emissora.

Nascido no Rio de Janeiro, Luccas Neto é ator, roteirista e empresário. Com mais de 40 milhões de inscritos e 23 bilhões de visualizações acumuladas em seu canal no YouTube, consolidou-se como um dos maiores influenciadores digitais do Brasil ao apostar no público infantil.

Luccas é irmão de Felipe Neto, o primeiro grande youtuber brasileiro. Foi o sucesso do irmão que o fez se inspirar para entrar no mundo digital.