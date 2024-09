Andrea Bocelli detalha acidente que o deixou completamente cego

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Andrea Bocelli, 65, recordou o acidente que o fez perder a visão, ainda na adolescência.

O tenor italiano nasceu com glaucoma, doença causada pelo aumento da pressão ocular e que pode levar à cegueira. Ele enxergava até os 12 anos, quando sofreu um acidente durante um jogo de futebol.

O artista detalha como perdeu a visão completamente. "Quando era criança, era considerado extremamente míope. Conseguia enxergar, mas só muito de perto. Eu me lembro muito bem do mundo que via, as cores e tudo mais. Como poderia me esquecer dessas memórias?", disse no documentário "Andrea Bocelli: Because I Believe", que estreou no Festival de Cinema de Toronto no último sábado (7).

Bocelli passou por cerca de 13 cirurgias antes mesmo de completar 3 anos, para tentar corrigir o glaucoma. Ao longo da infância, ele passou por outras dificuldades devido à deficiência e, aos 7, precisou ir para um internado de crianças com problemas de visão, já que nenhuma escola tradicional o aceitava como aluno. A perda de visão total aconteceu nesse colégio.

Um dia jogando futebol, eu era o goleiro. Não tenho ideia do porquê, nunca tinha jogado no gol antes. E nunca mais poderia ser o goleiro de novo. A bola me acertou bem no rosto. Daquela bolada, veio uma hemorragia, e o resto é história, Andrea Bocelli.