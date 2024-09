Rock in Rio 2024 terá shows paralelos com Arnaldo Antunes, Liniker, BK e FBC

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para além dos shows que ocuparão seus seis palcos, o Rock in Rio terá uma série de shows paralelos no estande do Itaú, que vai estender a programação do festival todos os dias, com apresentações após os destaques de cada noite no palco Mundo.

No primeiro dia, 13 de setembro, os rappers BK e FBC se apresentam após o americano Travis Scott. No dia seguinte, assim que a banda britânica Imagine Dragons concluir sua performance, o grupo de rock dos anos 2000 Forfun toca no Pavilhão Itaú.

No dia 15, dois ex-integrantes dos Titãs, Paulo Miklos e Arnaldo Antunes, sobem ao palco logo após o heavy metal da Avenged Sevenfold. Em 19 de setembro, o dia seguinte de festival, o trio Os Garotin divide o palco com Liniker, após a apresentação de Ed Sheeran.

As atrações dos últimos três dias de festival ainda não foram confirmadas, mas, como nas outras datas, devem conversar com as programações dos palcos Mundo e Sunset. Segundo o Itaú, a ideia é transformar o gramado em frente ao pavilhão em uma grande pista de dança.

"Além da celebração da brasilidade e da diversidade na curadoria artística, tivemos o cuidado de promover uma mistura de novos talentos com nomes consagrados no cenário musical", afirma Rodrigo Montesano, líder de patrocínios do Itaú.