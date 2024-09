Justiça mantém Deolane presa após audiência de custódia

SÃO PAULO, SP (UO/FOLHAPRESS) - Deolane Bezerra, 36, passou por audiência de custódia, nesta quarta-feira (11), após o Tribunal de Justiça de Pernambuco suspender prisão domiciliar.

"Deolane Bezerra Santos teve o mandado de prisão preventiva analisado pelo Juízo da Audiência de Custódia, onde foram verificados apenas os aspectos formais da prisão, como a legalidade no cumprimento do mandado. A audiência foi realizada de forma virtual [...] Diante disso, Deolane Bezerra Santos permanecerá presa preventivamente", disse o TJ-PE.

Ela está detida na CPFB (Colônia Penal Feminina de Buíque), a 280 km de Recife, em uma cela reservada. "Por se tratar de um caso de repercussão, ela está em uma cela reservada para resguardar a sua integridade física", diz nota da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco).

VOLTA À PRISÃO

Famosa voltou à prisão na terça-feira (10) após descumprir uma medida cautelar. Ela estava proibida de se manifestar por meio de redes sociais, imprensa e/ou outros meios de comunicação. Entretanto, ao deixar o local, a advogada chamou a prisão de "criminosa" e publicou uma foto de rosto com uma fita na boca -em referência à medida.

Deolane havia sido liberada para cumprir prisão domiciliar na última segunda (9), após o Tribunal de Justiça de Pernambuco acatar um pedido de habeas corpus. A mãe da influenciadora, Solange Bezerra, permanece na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife (PE).

INVESTIGAÇÃO

Influenciadora e a mãe foram presas na última quarta-feira (4). As duas foram detidas durante a operação "Integration", que tem o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Operação que prendeu Deolane trouxe à tona investigação que começou em 2022. A apuração indicou a migração de indivíduos associados ao jogo do bicho - que é ilegal no Brasil - para os jogos online, conforme explicou Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, secretário de Defesa Social-PE, em conversa com o Fantástico (Globo).

Famosa, que teve R$ 34 milhões bloqueados pela Justiça, teria aberto uma bet para lavar dinheiro. A casa de apostas foi inaugurada pela famosa em julho de 2024, com capital de R$ 30 milhões. Entretanto, segundo a investigação, a bet foi aberta com o intuito de lavar dinheiro de jogos ilegais.

Mãe da advogada teria sido usada no esquema. Solange teve R$ 3 milhões bloqueados pela Justiça. Conforme o Fantástico, em depoimento à polícia, ela teria dito que as movimentações financeiras são provenientes de publicidades. Entretanto, ela também teria dito "que não se recorda ou que desconhece" alguns valores.

Defesa de Deolane e Solange nega irregularidades. Em nota, a defesa de mãe e filha afirmou que "mantém plena confiança na justiça e que segue trabalhando incansavelmente pelo restabelecimento da liberdade [das duas], convicto de que suas inocências serão plenamente comprovadas".