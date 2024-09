Anitta lança nova música e brilha no VMA, mais uma vez, com funk brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Anitta, 31, se apresentou, na noite desta quarta-feira (11), pelo terceiro ano seguido no VMA. Na edição 2024, a cantora, novamente, trouxe o funk para agitar os gringos em Nova York, nos Estados Unidos, e apresentou sua nova canção com DJ Khaled e Fat Joe.

A cantora trouxe um medley de três músicas para a sua apresentação. Esbanjando carisma e sensualidade, ela cantou mesclando português, inglês e espanhol.

A brasileira abriu a noite de apresentação com "Paradise", nova parceria com DJ Khaled e Fat Joe, em que o clipe foi gravado em Nova York.

Na sequência, a cantora se uniu ao rapper argentino Tiago PZK para trazer o hit "Alegria" — que conta com participação da também argentina Emilia.

Anitta finalizou a sua festa no palco do VMA com a performance do hit "Savage Funk". Ela trouxe o clássico rebolado e sensualidade do funk nacional e levou o público ao delírio.

Anitta está indicada três vezes à premiação. Ela concorre em "Melhor Edição" e "Melhor Clipe Latino" com "Mil Veces" e com "Bellakeo" (com Peso Pluma), em "Melhor Clipe Latino".