Jon Bon Jovi convence mulher a desistir de pular de ponte nos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jon Bon Jovi, 62, convenceu uma mulher a não pular de uma ponte em Nashville, Tennensee, nos EUA, nesta terça-feira (10).

O músico estava gravando um videoclipe no local, quando ele e sua equipe se depararam com a mulher de blusa azul, parada, em pé, do lado de fora da grade. Bon Jovi e outras pessoas conversaram com ela, a convencendo a sair do local de risco.

O Departamento de Polícia Metropolitano de Nashville publicou um vídeo do momento nas redes sociais. O vídeo caiu no YouTube e no Instagram, por violar diretrizes da comunidade, já que mostra uma tentativa de suicídio. As imagens permanecem no X (antigo Twitter), indisponível no Brasil.

A polícia agradeceu o músico nas redes sociais. "Um agradecimento a Jon Bon Jovi e sua equipe por ajudar uma mulher em Nashville na ponte de pedestres Seigenthaler na noite de terça-feira. Bon Jovi ajudou a persuadi-la a descer da beirada do rio Cumberland em segurança. 'É preciso que todos nós ajudemos a manter uns aos outros seguros', disse o Chefe John Drake".

