Andressa Urach assina 'contrato de namoro' com ator pornô

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Andressa Urach, 36, e o namorado, o ator pornô Lucas Ferraz, assinaram um "contrato de namoro".

Na terça-feira, 10, a influenciadora e o ator assinaram o documento. Nesta quinta-feira, 12, ela compartilhou, em seu Instagram, a foto do contrato, que foi registrado no 10º tabelionato do Rio Grande do Sul.

Vale ressaltar que, a criadora de conteúdo adulto ainda é oficialmente casada com Thiago Lopes. Eles são pais de Leon, de 2 anos e meio, e luta na Justiça pela guarda do menino.

Uma das cláusulas diz que o acordo de que as partes estabelecem que coabitação não é indicativo de finalidade de constituir família ou firmar união estável. Além disso, cada um deve arcar com suas próprias contas, e as despesas do casal serão custeadas pelos dois.

Urach e Lucas ainda concordam que são financeiramente independentes. Por isso, eles não devem receber assistência do outro em caso de dissolução do contrato. Ficou acordaram, ainda, a "total e inquestionável" separação de bens, e que eles abrem mão de qualquer herança e direitos sucessórios um do outro.

Além disso, consta que a dissolução do contrato não exige notificação prévia, e que será imediatamente extinto em caso de término do relacionamento. Os dois também deverão devolver pertences um do outro em caso terminem, e presentes não podem ser exigidos de volta.

Caso Urach engravide, não haverá conversão do contrato de namoro em união estável. Por fim, qualquer alteração deve ser registrada em cartório.

Andressa se manifestou sobre eles terem optado pelo contrato. "Para todas aqueles que falaram que não ia durar um mês de relacionamento e julgaram que o Lucas estaria comigo só pela fama e pelo dinheiro, tá aí mais uma prova de amor! Hoje assinamos um contrato de namoro com total separação de bens. O que isso significa: o que é meu, é meu, e o que é dele, é dele. Cada um constrói seu próprio patrimônio. Sem direito a herança e nada!".

Ao finalizar, a modelo disse que o amor verdadeiro não tem 'interesse'. "O verdadeiro amor não tem o interesse. Só nós sabemos do nosso relacionamento e não costumamos postar com muita frequência a nossa felicidade porque os melhores momentos nem sempre são registrados, e sim vividos e guardados em nosso coração. Isso, sim, é prova de amor, e não só palavras!".

