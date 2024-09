Ex-BBB Alane Dias volta à Globo e fecha contrato para trabalhar no Prêmio Multishow

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A ex-BBB Alane Dias fechou seu primeiro trabalho com a Globo após não ter seu contrato renovado pouco depois do fim do BBB 24. Ela será uma das influenciadoras do Prêmio Multishow 2024.

Sua missão será ajudar a premiação a ter visibilidade através das redes sociais. Somente no Instagram, Alane tem 4,8 milhões de seguidores.

Com ela, estarão outros nomes conhecidos dos internautas, que constam em um pacote comercial obtido pela coluna e entregue ao mercado publicitário, incluindo as também ex-BBBs Bia do Brás e Giovanna Pitel. Além delas, há nomes como os de Ana Hikari, Diego Martins, Gominho e Samantha Alves, entre outros.

Em agosto, a Globo optou por não renovar o contrato de agenciamento artístico com Alane. Atualmente, a paraense é representada pela agência Bpcom, que tem em seu casting nomes como Anitta e Eliana.

Nos últimos meses, Alane fez testes na emissora para tentar um papel em algumas novelas, aproveitando sua formação em artes cênicas. No entanto, seu nome ainda não foi aprovado para nenhuma produção.

O Prêmio Multishow vai acontecer no dia 3 de dezembro. É apenas a segunda vez que ele é realizado no último mês do ano. Será a 31ª edição da premiação, que acontece desde 1994.

Neste ano, o Prêmio Multishow ocorrerá no Riocentro, na zona oeste do Rio. O evento será transmitido ao vivo pelo Multishow na TV paga e novamente na TV aberta na Globo.

