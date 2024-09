Billie Eilish declara apoio a Kamala Harris e pede que fãs se registrem para votar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Billie EIlish e seu irmão e produtor Finneas O'Connell declararam apoio a Kamala Harris, candidata do Partido Democrata à Casa Branca, em vídeo publicado no Instagram nesta terça-feira.

"Vamos votar na Kamala e no candidato a vice-presidente Tim Walz porque eles estão lutando para proteger nossos direitos reprodutivos, o planeta, e nossa democracia. Vote como se sua vida dependesse disso, porque depende. Amo vocês", diz Eilish.

"Não podemos deixar extremistas controlar nossas vidas, nossa liberdade e nosso futuro. Acesse o site iwillvote.com", acrescenta Finneas, mencionando o site em que eleitores americanos podem se registrar para votar.

Billie Eilish é uma das cantoras mais relevantes da música pop. No mês passado, foi a artista mais escutada no mundo no Spotify, principal plataforma de streaming de música.

Além de Billie Eilish, Taylor Swift também movimentou as discussões políticas dos Estados Unidos ao declarar que votaria em Harris na semana passada. Ela tem um histórico de pontuais manifestações políticas, e sempre se posicionou contra Donald Trump, que rivaliza com Harris na corrida presidencial deste ano.

"Eu odeio Taylor Swift!" escreveu Trump alguns dias depois, em caixa alta, no X, o antigo Twitter, rede social banida do Brasil.

