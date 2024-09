Mário Gomes se arrepende de pichação após despejo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mário Gomes, 71, voltou atrás após pichar as paredes da mansão de onde foi despejado.

O ator postou um vídeo pintando a parede de branco novamente nesta terça-feira (17). "Sem vandalismo, sem violência, ela não leva a lugar nenhum", disse ele, enquanto cobria a mensagem de "Não vou sair" que havia pichado.

Gomes explicou que pichou as paredes em um momento de indignação. "Eu cometi um gesto excessivo. Estou aqui para me redimir do meu erro, porque errar é humano, e quem nunca errou que atire a primeira pedra. Vou corrigir esse erro", declarou.

O artista ainda escreveu: "Não irei compactuar com a violência, nem vou fazer o que esse pessoal quer".

Mário Gomes, sua esposa e dois filhos menores de idade foram despejados nesta segunda-feira (16). A mansão, localizada em Joatinga, no Rio de Janeiro, foi leiloada para pagar dívidas trabalhistas.

O ator teve de se mudar para a casa de sua família mais velha. "A princípio, estou na rua, debaixo da ponte", explicou ele após o despejo.

Leia Também: Bailarina e mãe morrem com apenas um dia de diferença