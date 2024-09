Cacau Protásio anuncia fim do casamento de 12 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cacau Protásio anunciou, nesta quarta-feira (18), o fim de seu casamento com Janderson Pires, após 12 anos de união.

Protásio explicou que a decisão de encerrar o matrimônio não se deu de forma repentina, mas após eles perceberem que o brilho de antes se apagou.

"Após 12 anos de uma união cheia de amor, companheirismo e tantas histórias, eu e Janderson decidimos encerrar nosso casamento. Essa decisão, como vocês podem imaginar, não foi tomada de forma repentina. Há algum tempo, percebemos que aquele brilho especial do nosso relacionamento havia começado a se apagar", escreveu em publicação no Instagram.

Atriz contou que os dois tentaram reacender o brilho da relação. "Ainda assim, nós acreditamos, com todas as nossas forças, que valia a pena lutar. Fizemos questão de estar um ao lado do outro, em cada passo, tanto nos momentos profissionais quanto nos pessoais, tentando, com todo o nosso amor, reacender a chama que nos uniu por tantos anos. Cada instante foi uma tentativa sincera de resgatar o que tínhamos de mais bonito".

Ela ressaltou que, após as tentativas de ambas as partes, o agora ex-casal aceitou que o melhor era se separar. "Mesmo com todo o nosso esforço e dedicação, chegou o momento doloroso de aceitar que nossos caminhos, agora, precisam seguir em direções diferentes. Nossa separação foi decidida com muito amor, respeito e cuidado, porque, acima de tudo, queremos honrar a história que construímos juntos".

Por fim, ela enfatizou que o amor que um sente pelo outro apenas se transformou em amizade. "O amor entre nós mudou, mas ele ainda existe, agora transformado em uma amizade profunda, aquela que nos uniu no início e que queremos preservar até o fim. Agradeço, de coração, todo o carinho e apoio que vocês sempre nos deram. Vocês foram parte dessa história, e é por isso que peço que compreendam e respeitem este momento tão difícil para nós. Apesar da dor, acreditamos que isso faz parte da jornada de cada um, um passo necessário para nosso crescimento e evolução".

Cacau Protásio e Janderson Pires chegaram a ter as alianças de casamento abençoadas pelo papa Francisco, em junho deste ano, durante visita ao Vaticano.

