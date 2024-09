Raquel Brito diz que Davi está abalado após vencer BBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Raquel Brito, irmã do vencedor do BBB 24 Davi Brito, afirmou que o ex-brother está com o psicológico abalado após o fim do programa.

Durante a última madrugada, a peoa conversava com outros participantes e disse que o irmão não participaria de A Fazenda 16 por motivos de saúde mental.

"Ele está com o psicológico abalado, está tomando tarja preta. Quando você ganha milhões, sua vida muda de todas as formas. É gente que está do seu lado e vira contra você", falou.

Em outro momento da noite, Raquel chorou sozinha do lado de fora da casa e disse não saber o que foi fazer na disputa. "Estou me sentindo tão só, cara. Tão sozinha numa casa desse tamanho, cheia de gente."

