Xuxa vai se apresentar no Rock in Rio de madrugada após show de Katy Perry

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xuxa confirmou que se apresentará na madrugada deste sábado, às 1h30, no Rock in Rio, em uma apresentação no Pavilhão Itaú, no Parque Olímpico.

O evento está marcado para acontecer após o fim da apresentação de Katy Perry, headliner do palco Mundo.

Xuxa, que anunciou um álbum com faixas inéditas na semana passada, prepara uma sequência de seus hits antigos, bem como uma nova versão de "Doce Mel". O último show dela foi em fevereiro, num cruzeiro para fãs.