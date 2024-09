'Respeitem a minha distância', diz ex-paquita sobre deixar o grupo sem se despedir de Xuxa Meneghel

(FOLHAPRESS) - Diane Dantas é uma das duas ex-paquitas que decidiram não participar do documentário "Pra Sempre Paquitas", recém-lançado pelo Globoplay. Conhecida como "Lady Di", ela fez parte da "New Generation", entre os anos de 1995 a 1998, e na época a sua saída chegou a ser comentada pelos fãs e nos bastidores da atração na Globo. Diane abandonou o cargo de assistente de palco da Xuxa para viver no anonimato.

Xuxa Meneghel fala no documentário sobre o afastamento da ex-paquita. "Já tentei falar várias vezes falar com ela. Não tive resposta. Aliás, ela nunca mais falou comigo, desde que a minha filha (Sasha) nasceu, em julho de 1998. Não sei o que aconteceu. Pergunto para todas as meninas e elas não me falam. Me pergunto: 'será que fiz algo?' e nada",afirma a apresentadora.

Em setembro de 2006, Diana enviou uma carta aos fãs, que tinha no extinto Orkut, explicando, inclusive, por que decidiu não manter contato nem com Xuxa, nem com as outras colegas de grupo. Contou que tinha passado no vestibular para a faculdade de Direito aos 17 anos e teve que priorizar os estudos: "Precisava optar, pois eram profissões conflitantes. Obviamente, a futura profissão era muito mais atraente e segura, já que a carreira de paquita seria curta".

Ela disse também que passou por alguns dramas familiares e que, naquele momento, muitas pessoas precisavam mais de sua atenção. A ex-paquita ainda agradeceu o carinho dos fãs. "Informo que estou bem, tenho uma excelente profissão, sou cercada por pessoas que me amam e me sinto numa fase positiva. Peço apenas que respeitem a minha distância, ela é fundamental para a minha vida hoje. Vocês estarão sempre em minhas lembranças", acrescentou Diana.

No lançamento da série no início de setembro, Tatiana Maranhão, que é uma das idealizadoras do projeto, contou que a produção entrou em contato com duas das 29 ex-paquitas que não quiseram participar da série documental (Diana e Vanessa Melo) e lamentou: "É mesmo uma questão individual de cada uma delas, que seguiram vidas diferentes, profissões diferentes, e preferem ficar mais reclusas nesse momento, não querem se expor. É só por uma questão de exposição".

Em 2012, as sete integrantes das paquitas "New Generation" (Andrezza Cruz, Bárbara Borges, Caren Daniela, Diane Dantas, Gisele Delaia, Graziella Schmitt e Vanessa Amaral) se reuniram na casa da campeã de A Fazenda 14 (2022), da Record, e foi a última aparição de Diane com as ex-colegas. Hoje, ela mantém suas redes sociais trancadas, é mãe de duas crianças e trabalha como advogada tributária.

