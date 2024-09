Diretora de 'Pra Sempre Paquitas' rebate intrigas e fofocas

(FOLHAPRESS) - Diretora da próxima novela das sete da Globo, "Volta por Cima", Ana Paula Guimarães não teve como fugir das perguntas sobre o documentário "Pra Sempre Paquitas" (Globoplay), também dirigido por ela. "Estou muito feliz com a repercussão. Acho que a gente fez um documentário para que vocês refletissem uma época", falou ela à Folha de S.Paulo.

Paquita Catuxa, como era conhecida na época do Xou da Xuxa, só não gostou de ter sua produção associada às intrigas e fofocas das ex-assistentes de palco de Xuxa. Algumas delas reclamam da atual exposição. "Não ligo para fofoca. Trabalho desde os meus 13 anos e ligo para o meu trabalho", comentou, durante a festa de lançamento da novela de Claudia Souto nesta terça-feira (24).

Ana Paula continuou, brincando com o nome da novela: "Estou aqui dando a 'volta por cima'. Sou diretora dessa novela linda, que vai mostrar um Brasil, vai mostrar as famílias brasileiras, as pessoas vão se identificar. A gente tem que ligar para aquilo que acredita e faz. Fofoca é fofoca e só", completa.

Idealizadora do documentário ao lado de Tatiana Maranhão, ela soube que, em termos de visualizações, os números são ótimos.

"Estamos esperando a divulgação dos números finais. Mas, graças a Deus, é um sucesso. O documentário foi feito com carinho e é real. Mesmo que alguns momentos não tenham sido bons, eles estão ali. A gente só quis contextualizar a época e o artista tem a missão de fazer com que o povo reflita sobre as coisas".

