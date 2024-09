Virgínia Fonseca diz que cesárea inchou após parto de José Leonardo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Virginia Fonseca, 25, deu detalhes sobre seu estado de saúde após o parto do filho caçula, José Leonardo.

Nos stories de seu perfil do Instagram, a influenciadora pediu a compreensão dos seguidores, para que não julgassem a situação. A empresária disse que fez mais esforço do que poderia, o que levou ao inchaço da cesárea.

O parto do herdeiro com José Felipe, 26, aconteceu há cerca de 20 dias. "Ontem, eu acabei fazendo mais esforço do que eu devia, mas é porque eu estou bem, então, às vezes esqueço que estou com 18 dias pós-parto, porque estou bem".

Virginia relatou que precisará ficar em repouso e realizando compressas de gelo no local. Além do problema com a cesárea, ela falou sobre a dor de cabeça constante que enfrenta no puerpério. "A única coisa que estou sentindo é dor de cabeça, de resto estou bem. Vou ficar mais quieta", afirmou.