'Ainda não pegou', diz João Emanuel Carneiro sobre baixa audiência de 'Mania de Você'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A audiência de "Mania de Você" deixou de ser uma preocupação só da direção da Globo. João Emanuel Carneiro, 54, anda apreensivo com a baixa aceitação do público e reconheceu que a novela "ainda não pegou". Desde a estreia no dia 9 de setembro, a trama de Mavi (Chay Suede), Luma (Agatha Moreira), Rudá (Nicolas Prattes) e Viola (Gabz) tem uma média parcial de 21,7 pontos na Grande São Paulo, um índice aquém do esperado pelo alto escalão da emissora.

João acredita que a novela irá reverter a situação nos próximos capítulos e, finalmente, fisgar a audiência. Em entrevista recente a Veja, ele contou que essa nova fase vai apresentar "uma trama mais tradicional". O autor conta também que suas referências foram de seriados americanos como "The White Lotus" e "Succession". "Assisti muito a essas séries. A novela está amalgamando com a série e a série com a novela. Bebem uma da outra".

O autor comenta estar abordando na trama um tema nacional, ao qual classificou como 'abismo social'. "O abismo entre as classes sociais é um assunto tão brasileiro. A elite de Angra dos Reis no fundo é a elite carioca. Quis usar um cenário que não fosse rural nem urbano nesta novela. Acho que é preciso descobrir lugares novos", explicou.