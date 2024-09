Linkin Park anuncia data extra para show em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda de rock Linkin Park anunciou uma data extra para performance em São Paulo. A primeira apresentação no Allianz Parque, agendada para 15 de novembro -data que coincide com o lançamento do álbum "From Zero"-, teve seus ingressos esgotados em menos de 30 minutos. O segundo show, divulgado pela produtora Live Nation, está marcado para o dia seguinte, sábado (16).

A pré-venda para clientes Santander Select acontece nesta terça (1º) na plataforma Ticketmaster, às 10h. Já os demais clientes Santander poderão adquirir seus bilhetes na quarta (2), enquanto a venda geral começa na sequência, na quinta (3), no mesmo horário. O público também poderá adquirir as entradas na bilheteria oficial do shopping Ibirapuera, sem cobrança de taxas de serviço, às 11h em todas as datas.

Na modalidade inteira, as entradas variam entre R$ 480, na cadeira superior, e R$ 890, na pista premium ou na LPU pit -que fica mais próxima ao palco e é exclusiva para pré-venda. Para assistir ao espetáculo na cadeira inferior, é preciso desembolsar R$ 690.

A última vinda do grupo ao Brasil ocorreu em 2017, no autódromo Interlagos, dois meses antes da morte do vocalista Chester Bennington. A formação atual conta com Emily Armstrong no vocal.

Linkin Park

Quando Sábado, 16 de novembro, às 20h30

Onde Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, região oeste

Preço A partir de R$ 480

Link: https://www.ticketmaster.com.br/event/linkin-park