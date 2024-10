Cid Moreira completa 97 anos e celebra com homenagens: 'Cada dia se basta'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cid Moreira celebrou seu 97º aniversário neste domingo (29). O jornalista recebeu uma série de homenagens pela data especial.

O perfil de Cid no Instagram compartilhou várias mensagens, vídeos e homenagens feitas ao ex-âncora do Jornal Nacional. "Tanto carinho me dá muita alegria", escreveu a página do jornalista.

Erick Bang, apresentador da GloboNews, foi um dos que mandaram recados em vídeo para o veterano. "Hoje é aniversário de um dos meus grandes ídolos. 97 anos de Cid Moreira. Cid, aqui desse lugar que é tão conhecido seu, o estúdio da GloboNews, que é o antigo estúdio de jornalismo da Globo... Eu mando feliz aniversário pelos seus 97 anos e também o clássico: boa noite", comemorou ele.

Outra mensagem veio por meio do WhatsApp, relembrando a importância de Cid na história da TV brasileira. "Cid, que privilégio é podermos celebrar mais um ano da sua vida. Sua trajetória é marcada por uma presença que traz paz e respeito, e sua voz é um ícone que atravessa gerações", disse o texto compartilhado pelo perfil de Moreira.

Em meio a tantas mensagens, Cid agradeceu pelo carinho e falou sobre a sensação de viver esse momento. "Só gratidão a todos os parabéns que recebi hoje. Aos 97, cada dia se basta!", expressou o veterano em um dos posts na rede social.