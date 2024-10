Rafael Cardoso faz reflexão após dizer que não vê filhos há mais de 1 ano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rafael Cardoso, 38, fez uma nova reflexão após dizer que está há mais de 1 ano sem ver os filhos.

No último fim de semana, ele rebateu comentários de seguidores que disseram que ele teria abandonado os dois filhos do casamento que teve com a digital influencer Mari Bridi, 39. Os dois colocaram um fim no relacionamento em dezembro de 2022.

De acordo com Rafael, ele está sendo impedido de ver Aurora, 10, e Valentim, 6. Nesta terça-feira (1), ele opinou sobre pré-julgamentos. "Não se pré-ocupe com o que pensam ou dizem de você. Irão falar. Somente não esqueça do seu caminho e de quem você é. No fim das contas, as pessoas irão transformar você no que quer que seja. Tudo para que a narrativa interna delas faça sentido".

Cardoso continuou desabafando. "Faz sentido? Enquanto você se preocupa com o que falam de você, eles te moldam para encaixar na narrativa deles. Não perca tempo tentando caber em histórias que não são suas. O único caminho que importa é o seu, e o único julgamento que conta é o seu próprio. Liberte-se da necessidade de aprovação. Seja quem você nasceu para ser".