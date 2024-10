Rick, da dupla com Renner, sofre acidente de carro em rodovia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na tarde da última quarta-feira, 02, Rick, da dupla sertaneja Rick e Renner, sofreu um acidente de carro em uma rodovia de Florianópolis, em Santa Catarina.

De acordo com um comunicado da equipe do artista, o carro em que ele estava derrapou na pista por conta da chuva que atingia o local. "Na tarde de ontem, quarta-feira, o cantor Rock sofreu um acidente na BR-282 em direção a Rancho Queimado SC", dizia a nota publicada no Instagram da dupla Rick e Renner.

Segundo as informações, o veículo colidiu contra uma mureta de proteção. "Devido as fortes chuvas, o carro que o cantor dirigia derrapou e acabou colidindo com a mureta de proteção do local".

Ainda de acordo com a nota da assessoria do cantor, ele não sofreu ferimentos e está bem de saúde. "Felizmente o cantor não sofre nenhum ferimento e está bem, descansando do susto em sua casa".

Em sua rede social pessoal, Rick deu a sua versão dos fatos e desmentiu que os rumores de que estaria cansado. "Sofri um pequeno acidente, sozinho praticamente, não teve ninguém envolvido além de mim. Graças a Deus não aconteceu nada, comigo não aconteceu nada. O carro deu uma estragada na frente, mas coisa normal, que acontece, estamos sujeitos a isso".

