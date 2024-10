Jennifer Aniston se pronuncia sobre boatos de caso com Barack Obama

LUÍSA MONTE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jennifer Aniston, 55, se pronunciou sobre um rumor de que teria tido um caso com Barack Obama. Em entrevista ao Jimmy Kimmel Live na última quinta-feira (3), ela disse que as notícias que a vinculam com o antigo presidente dos Estados Unidos são "absolutamente" falsas.

O apresentador Jimmy Kimmel convidou a atris de "Friends" a desmentir uma lista de rumores sobre sua vida ao longo dos anos. "A verdade sobre Jen e Barack!", título da revista In Touch, era uma delas.

"De todas as ligações que você recebe do seu assessor de imprensa, sempre há aquele momento em que você pensa: 'Oh não, o que será agora?' ou os e-mails avisando que algum tabloide irá inventar uma história, e então é isso", disse Aniston a Kimmel.

"Eu não fiquei brava com isso", disse a atriz, mostrando já estar acostumada a desmentir boatos. "Isso é absolutamente mentira", disse ela.

Aniston contou que conheceu Obama uma vez, mas que é amiga da sua mulher: "Conheço Michelle melhor do que conheço ele".