Raquel Brito é eliminada de A Fazenda 16 por recomendação médica

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Raquel Brito, irmão de Davi Brito, vencedor do BBB 24, está fora de A Fazenda 16, da Record. Ela foi vetada de voltar ao confinamento por médicos que a atendiam deste o último domingo (6). Ninguém deve entrar em seu lugar.

A informação foi confirmada pela Record à coluna. "A Record informa que a participante de A Fazenda 16, Raquel Brito, após uma bateria de exames e seguindo orientações médicas, não seguirá na competição. Os peões da sede serão avisados sobre a saída da Raquel", diz o comunicado.

Raquel Brito se queixava de dores e coceiras no corpo desde no fim de setembro. A baiana chegou a pensar que se tratava de uma gravidez e pediu um teste para a produção do reality. No domingo (6) à tarder, Raquel voltou a se sentir mal e pediu atendimento médico.

Sua demora no retorno fez com que telespectadores e participantes questionarem a Record sobre sua volta. A emissora de Edir Macedo esperava uma análise maior dos médicos, o que foi feito.

Raquel Brito tem 23 anos e é irmã mais velha de Davi Brito, que venceu a última edição do BBB, em abril. Era ela quem cuidava das redes sociais dele durante o confinamento e virou meme por defendê-lo de maneira incisiva.

Após a vitória de Davi, Raquel ganhou mais de 190 mil seguidores no Instagram e agora se dedica à carreira de influenciadora digital, produzindo vídeos se arrumando, mostrando viagens e compartilhando algumas publicidades.

Ela já acumula algumas polêmicas. No dia em que Silvio Santos morreu, em 17 de agosto, foi criticada por usar a imagem do apresentador para divulgar uma casa de apostas. Após a repercussão ruim, pediu desculpas.