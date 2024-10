No Brasil, Bruno Mars anuncia fim de namoro com Jessica Caban

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Mars, 38, confirmou oficialmente que seu namoro com Jessica Caban, 42, chegou ao fim.

O cantor soltou a bomba durante seu show deste fim de semana no Estádio do Morumbi, em São Paulo. "Eu tô solteiro! Cadê as solteiras? Eu tô facinho", declarou ele, arranhando o português, pouco de cantar seu tema "Leave The Door Open".

Bruno Mars e Jessica Caban estavam juntos há 13 anos. Eles assumiram romance em 2011 e, desde então, vinham procurando levar o relacionamento de forma discreta, o mais longe possível dos holofotes.

Os rumores de que o ex-casal estaria em crise já vêm circulando há algum tempo. Em janeiro, a imprensa internacional noticiou que os dois teriam, inclusive, passado separados as festividades de fim de ano.

