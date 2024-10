Peões choram e fazem suposições após saída de Raquel Brito em A Fazenda 16

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Raquel Brito, irmã de Davi Brito, vencedor do BBB 24, deixou o reality A Fazenda 16, nesta segunda-feira (7). Logo após o anúncio ao público, a Record contou aos peões que a colega de confinamento não seguiria no programa.

Luana, Júlia, Flora, Suelen e Gizelly foram aos prantos com a notícia da saída da colega. "É horrível essa sensação, sentir que agora eu sou sozinha", disse a influenciadora, aos prantos, enquanto a ex de Vitão e a filha de Arlindo Cruz disseram estar com medo de continuar no reality. "O que mais vai acontecer aqui?", disse Flora.

Os peões começaram a especular o motivo pelo qual Raquel deixou o programa. Zé Love comentou que nunca havia visto a influencer se exercitando, portanto, a prova poderia ter sido muito intensa para ela. "Nunca vi na academia nenhum dia. Por isso que eu falo, gente, 'faz um exercício', 'pega uns pesinhos'", disse ele.

Gizelly suspeitou que Raquel houvesse tido uma crise de ansiedade forte: "É mais do que uma crise de ansiedade. É algo que ela não sabia que tinha". "A prova exigia resistência, e ela estava muito ansiosa, então pode ser algo com o coração", concordou Zé Love.

Fernanda lembrou que uma gravidez havia sido prevista por uma vidente antes de a 16ª edição de A Fazenda começar.

A saída de Raquel foi confirmada pela Record nesta segunda-feira (7). O motivo ainda não foi confirmado pela equipe da influenciadora.

Leia Também: Raquel Brito é eliminada de A Fazenda 16 por recomendação médica