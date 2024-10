Anitta está em Miami, na rota do furacão Milton

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta preocupou fãs ao afirmar pelas redes sociais que atualmente vive numa casa em Miami, que está na rota do furacão Milton.

Com uma imagem com semblante aflito, a brasileira escreveu: "Essa sou eu percebendo que tenho quatro casas diferentes, mas acabei ficando na de Miami bem quando o furacão chega", disse, em referência às suas outras residências: uma em Los Angeles e outras duas no Rio de Janeiro.

Um dos furacões mais poderosos já registrados no oceano Atlântico, o Milton avança pelo golfo do México e deve atingir a costa da Flórida nesta quarta-feira (9), fazendo com que milhões de pessoas se apressem para fugir da destruição.

Segundo o Centro Nacional de Furacões do país (NHC), o Milton "tem o potencial de ser um dos furacões mais destrutivos já registrados no centro-oeste da Flórida".

As autoridades pediram a cerca de 5,5 milhões de moradores da região de Tampa que saiam de casa -em alguns casos, os moradores receberam ordens de remoção. O local foi impactado pelo furacão Helene há pouco mais de uma semana.

De acordo com o jornal The New York Times, as rodovias do estado estão abarrotadas de pessoas tentando fugir e há falta de combustível na região.

Meteorologistas esperam que a área receba de 127 a 250 milímetros de chuva, o que pode superar a média para todo o mês na região e provocar enchentes. Mais de 2.000 voos foram cancelados, e embora a previsão é de que o furacão atinja a terra firme nesta quarta, ventos perigosos e chuvas fortes deveriam começar a afetar a Flórida ainda na noite desta terça.

