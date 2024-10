Juiz nega fiança de Diddy e julgamento é marcado; rapper cita 'conspiração'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O julgamento de Sean Diddy foi marcado para 2025, enquanto o cantor permanece preso.

Diddy será julgado em maio de 2025. A data foi definida pelo juiz Arun Subramanian em uma audiência pré-julgamento nesta quinta-feira (10), segundo informações da Variety.

Esta foi a primeira aparição pública de Diddy desde sua prisão. Relatos afirmam que a mãe do cantor, Janice Combs, teria sido vista no tribunal acompanhada pelos filhos de Diddy.

A equipe jurídica do cantor apresentou uma moção na quarta-feira para uma audiência probatória. Eles acusam o governo de "orquestrar uma campanha difamatória" e de "conspirar com os meios de comunicação" para impedir um julgamento justo. A defesa pede que sejam consideradas soluções "apropriadas", que incluem a desqualificação de testemunhas, ainda de acordo com a Variety.

Segundo o portal de notícias TMZ, seus advogados tentaram uma fiança para o cantor, sem sucesso. Dois outros pedidos similares já haviam sido negados por dois juízes diferentes anteriormente.

O rapper está encarcerado desde 16 de setembro. Ele foi preso em Nova York (EUA) acusado de extorsão, tráfico sexual, agressão física e envolvimento em prostituição. Ele alegou ser inocente.

A investigação está em andamento e as acusações, assim como a pena de Diddy, ainda podem aumentar. Até a data do julgamento, ao menos seis outras prostitutas estão sendo ouvidas sobre seus envolvimentos com o cantor. A polícia também coletou um grande volume de dados durante a busca e apreensão nas propriedades de Diddy em Miami, Los Angeles e Nova York.

Leia Também: Equipe de Diddy diz que governo orquestrou vazamento de vídeo de agressão