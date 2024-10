Preta Gil fez exame genético para avaliar risco de câncer na família

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao descobrir um câncer no intestino em janeiro de 2023, Preta Gil preocupou-se não só com sua própria saúde, mas também com a da família. A cantora fez um exame para avaliar os riscos que seus irmãos e seu filho teriam em desenvolver a doença.

"Quando ela teve o primeiro diagnóstico do câncer, nós, os irmãos, nós fizemos um teste... Quer dizer, fizeram um teste nela para saber se era mutável, genético, para que a gente fizesse ou não a colonoscopia antecipadamente", disse Bela Gil, irmã da cantora, no programa Saia Justa (GNT).

A cozinheira contou que o teste feito pela irmã teve resultado negativo. Esse tipo de exame pode contribuir para o aconselhamento genético familiar, caso seja apontado algum risco.

Bela ainda falou sobre a resiliência da irmã: "Acho que ela é resiliente, e ela também, de uma certa forma, é prática. Ela encara, ela sabe o que tem que fazer, e essa forma de encarar a realidade talvez ajude de uma certa maneira".

Preta Gil retomou os tratamentos oncológicos em agosto deste ano ao descobrir que seu tumor voltou em quatro lugares diferentes do corpo. "Tenho dois linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão", disse ela.

Leia Também: Filho de Preta Gil aderiu à vida fitness após ver a mãe tratar câncer