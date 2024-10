Globo volta com programa de Márcio Garcia para Huck enfrentar Brasileirão na Record

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo vai voltar com o programa Tamanho Família, que foi apresentado por Márcio Garcia na emissora entre 2016 e 2020, nos domingos à tarde. O retorno é uma das armas de Luciano Huck para reforçar o Domingão, que passará a enfrentar as transmissões de futebol da Record em 2025 durante todo o ano.

A informação consta do pacote comercial do programa para o ano que vem, obtido pela coluna. O anúncio será feito na próxima quinta-feira (16) no Upfront 2025, evento em que a emissora divulga as principais novidades de sua programação para o mercado.

A volta foi facilitada por ser um formato original criado pela Globo na década passada. A direção do programa de Huck gostava da atração e entende que ela pode dar um bom ponto de emoção.

No Tamanho Família, dois famosos iam ao palco e levavam três familiares para participar de um bate-papo e de games sobre suas relações. O grande momento do programa eram as homenagens feitas pelos parentes para o artista em questão. Os familiares precisavam bolar uma maneira de mostrar o quanto amavam seu membro famoso.

Em todas as ocasiões, a homenagem terminava em lágrimas –inclusive de Márcio Garcia, que comandou o programa durante todo o período em que ela ficou no ar. Garcia, vale lembrar, deixou a Globo recentemente. Na versão que será apresentada por Huck, o Tamanho Família fica no ar entre novembro e dezembro de 2025.

Além disso, a Globo também comprou o Got Talent, um dos mais relevantes shows de talentos da televisão internacional. O nome provisório para o uso por Huck é Domingão Tem Talento. A coluna apurou que ele pode ser alterado. A estreia está prevista para abril, justamente quando começam os jogos do Brasileirão na concorrente. Serão seis semanas no ar, com três jurados e final ao vivo.

O formato já teve uma passagem apagada pelo Brasil. Em 2013, a Record colocou ele no ar como programa independente com Rafael Cortez na apresentação. Daniella Cicarelli, Milton Cunha e Sidney Magal eram os jurados.

A Globo ainda procura mais novidades para incrementar a atração comandada por Luciano Huck. Existe um planejamento para que a atração seja cada vez mais apresentada ao vivo.

Atualmente, o Domingão com Huck marca médias entre 15 e 16 pontos de audiência na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 191 mil telespectadores). A Record, mesmo com futebol, só venceu Huck em finais do Campeonato Paulista.

A Globo também transmitirá jogos do Campeonato Brasileiro em 2025, mas ficará restrita aos times da Libra. Com isso, a emissora terá prioridade nas partidas que tiverem como mandante Flamengo, Palmeiras e São Paulo, entre outros.