Filha de R. Kelly diz que foi assediada sexualmente pelo cantor durante a infância

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Buku Abi, filha do cantor R.Kelly, diz ter sido assediada sexualmente pelo cantor quando era criança. As acusações foram feitas no documentário "R. Kelly's Karma: A Daughter's Journey", lançado nesta sexta-feira (11).

"Eu me lembro de acordar com ele me tocando", diz Abi, no segundo episódio. "Eu não sabia o que fazer, então meio que me deitei e fingi estar dormindo."

Por meio de seu advogado, o cantor negou as acusações e afirmou que os produtores do documentário não entraram em contato para que ele pudesse se defender.

Kelly cumpre 30 anos de prisão após ter sido condenado por extorsão e tráfico sexual. Em abril deste ano, ele foi condenado a outros 20 anos de prisão por pornografia infantil e abuso sexual infantil.

As condenações foram consideradas um marco pelo movimento #MeToo, já que foi o primeiro grande julgamento de abuso sexual em que a maioria das acusadoras eram mulheres negras.

Também foi a primeira vez que R. Kelly enfrentou consequências criminais pelos abusos que, durante décadas, ele teria infligido a mulheres e menores de idade.

Nascido em Chicago, o artista conquistou a fama nos anos 1990 com sucessos como "I Believe I Can Fly" e se tornou uma das maiores estrelas do R&B.