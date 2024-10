Vaza suposto áudio de Adriane Galisteu em A Fazenda: 'Acabo com tua graça'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um suposto áudio de Adriane Galisteu discutindo com Cauê Fantin, 3º eliminado de A Fazenda 2024 (RecordTV), vazou.

No áudio, a apresentadora do reality show dá uma bronca em Cauê. Ela ameaça cortar o microfone do peão. O áudio parece ter sido gravado durante o programa Hora do Faro, que realiza o quadro "Última Chance" com o eliminado da semana.

Adriane: "Eu não sou boazinha que nem o [Rodrigo] Faro, não. Eu acabo com a tua graça aqui. Corto esse microfone se eu perceber que você está fazendo alguma coisa que você não pode".

Cauê: "Eu não vou fazer nada, só estou com saudade deles".

Adriane: "Então tá bom, então tá bom".

Cauê: "É só saudade, cara".

Adriane: "Então tá bom, então vamos lá. Então vamos sentar. Senta aí na sua cadeira principal que eu vou sentar aqui na minha".

