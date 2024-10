Gusttavo Lima debocha sobre contas bloqueadas pela Justiça em show

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gusttavo Lima, 35, fez uma piada sobre suas contas bloqueadas pela Justiça na Operação Integration. O cantor fazia um show no último fim de semana, e brincou com a situação.

"O bebê está devendo e luxando, porque minhas contas estão bloqueadas. Trinca, sessenta, noventa, sem juros, eu aceito", disse ele no palco.

Na última quinta-feira (09), a juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, manteve o bloqueio de bens do cantor. Além dele, a decisão também foi mantida para Deolane Bezerra, 36, e de outros investigados por suposta lavagem de dinheiro e jogos ilegais na Operação Integration, deflagrada em 4 de setembro.

A defesa de Gusttavo Lima havia solicitado o desbloqueio dos bens do sertanejo. Eles argumentaram que na decisão tomada em segunda instância, em 24 de setembro, o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, relator do caso, revogou a ordem de prisão e todas as medidas cautelares que haviam sido impostas.

Isso também incluiria também o bloqueio de valores e bens de Gusttavo. O Ministério Público de Pernambuco ainda afirmou que faltam indícios de crime na investigação contra Gusttavo Lima.