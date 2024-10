Lupita Nyong'o recorda morte de Chadwick Boseman e chora

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lupita Nyong'o, 41, foi às lágrimas nesta segunda-feira (14) ao falar da perda de Chadwick Boseman, o eterno astro de "Pantera Negra", que morreu em 2020.

A atriz chorou após assistir a um vídeo de Boseman durante o BFI London Film Festival. "O luto é apenas o amor sem lugar para ser colocado, certo?", disse ela.

Quatro anos após a morte do ator, Lupita assumiu que ainda sofre com o luto. "Eu não fujo das lágrimas ou da dor, sabe? Você apenas vive com isso. Essa experiência nunca vai separar do amor que foi formado", declarou.

Nyong'o admitiu que nunca mais assistiu Pantera Negra depois da morte de Chadwick. "Eu vejo esse vídeo e estou cheia de tristeza", assumiu.

E eu não sei se algum dia eu vou parar de derramar minhas lágrimas por perder o meu amigo. Lupita Nyong'o

Por outro lado, a estrela se alegrou por ver Chadwick em ação no longa novamente. "Nós conseguimos vê-lo vivo. E isso é tão maravilhoso", declarou ela.

Chadwick Boseman morreu em agosto de 2020, aos 43 anos. O astro não resistiu e faleceu após quatro anos em tratamento contra um câncer de cólon.

Leia Também: Mani Rego vai à Justiça e pede reconhecimento de união estável com Davi Brito