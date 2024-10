Namoro entre Daniel Rocha e Vitória Strada vira alvo de preconceito na web

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após Nívea Maria revelar durante um programa gaúcho o namoro entre os atores Daniel Rocha e Vitória Strada, muitos internautas têm invadido alguns perfis de fofoca no Instagram que repercutem a notícia para fazer comentários preconceituosos e alimentar discussões com relação à orientação de ambos os artistas.

Há quem pense que tanto ela como ele seriam gays e que agora teriam "mudado de lado". Houve também comentários bifóbicos e outros que afirmavam não entender como Vitória pode namorar um homem após ficar noiva de uma mulher, a também atriz Marcella Rica.

Nenhum dos atores se pronunciou sobre o caso nem sobre o namoro. Eles preferem levar tudo de forma discreta.

Durante participação no programa Timeline, Nívea Maria entregou o namoro do casal. A confirmação aconteceu após um dos apresentadores perguntar sobre a "namorada gaúcha" que havia sido citada pelo ator minutos antes. Com isso, Nívea resolveu tomar à frente da fofoca.

"Posso dizer o nome da sua namorada?", perguntou ela antes de receber um aceno positivo de Rocha. "A namorada gaúcha dele fez minha sobrinha já numa novela ['Tempo de Amar', em 2017]. Vocês conhecem muito bem, é Vitória Strada. Essa coisa linda, essa atriz maravilhosa da nova geração, essa estrela, ela é um espetáculo", disse. Daniel, um pouco tímido, não se estendeu no assunto.