Jojo Todynho abre o jogo sobre vida após bariátrica e adoção de filho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jojo Todynho, 27, fez uma reflexão sobre sua nova vida após a cirurgia bariátrica. A cantora eliminou mais de 60 kg desde agosto do ano passado.

Em julho deste ano, a fukeira se submeteu a abdominoplastia associada com lipoescultura. "Esse ano deu uma reviravolta total na minha vida, viu? Perdi peso e ganhei qualidade de vida, mudei meus hábitos e estou focadíssima nos estudos e na minha carreira. Sabe aquela sensação de renovação que a gente sente quando finalmente decide se cuidar de verdade? É isso que estou vivendo. Estou amando cada segundo dessa nova fase", disse ela em conversa com a Quem.

Jojo quer ter cada vez mais hábitos saudáveis. "Agora é só seguir em frente, com foco, determinação e muito amor-próprio. Mas não cheguei nesse ponto sozinha, ninguém chega. Sou cercada de profissionais que me apoiaram e me deram forças nessa jornada, como Dr. João Branco [endocrinologista] e a Renata Branco [nutricionista]. Eles são meus amores de verdade".

A artista ainda contou que quer realizar muitas conquistas. "Sempre acreditei que, com dedicação e persistência, podemos conquistar tudo o que quisermos, mas tenho plena consciência que estou só começando, com meus erros e acertos, porque é impossível crescer sem errar, é assim que se aprende e a maturidade chega. E estou pronta para isso, viu? Quero me formar em Direito, construir minha carreira e tenho planos de empreender para ter meu próprio negócio".

Jojo também disse que em breve, vai trazer Francisco para sua casa, menino que está adotando na Angola. "No final desse ano tenho outra viagem internacional e depois que eu voltar tenho a missão de receber o Francisco, uma criança que vai entrar na minha vida trazendo a responsabilidade de conduzir e apoiar o futuro dele. Vamos que vamos".

