Grávida, Sabrina Sato confirma desfile no Carnaval de SP e do Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Sabrina Sato, 43, grávida do primeiro filho com Nicolas Prattes, 27, vai desfilar no Carnaval de São Paulo e do Rio no ano que vem. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa dela ao F5.

Sabrina é Rainha de bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo, e da Vila Isabel, no Rio. A ideia dela é desfilar com barrigão no início de março de 2025 por ambas as agremiações.

Em nota, a equipe dela informa que Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial e que, por recomendação médica, foi solicitado que o casal aguardasse a evolução da gestação com cuidado. "E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem".

Curiosamente, no Carnaval deste ano o namoro dos dois era só um rumor. Questionada sobre o assunto, Sabrina não confirmou, mas também não desmentiu o affair com o galã da Globo. "Beijar na boca? Acho que é difícil, não dá tempo", afirmou, aos risos.

