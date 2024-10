Manuela Dias rebate críticas de mudanças no remake de 'Vale Tudo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A autora Manuela Dias se pronunciou nos stories de sua conta no Instagram sobre as críticas que recebeu após declarar que mudaria o personagem de Odete Roitman em seu remake da novela "Vale Tudo", que está em produção.

Em entrevista à Folha de S.Paulo que foi ao ar no domingo (13), Manuela declarou que "falar mal do Brasil não é mais legal", e que quem quisesse ver a Odete original, interpretada por Beatriz Segall (1926-2018), poderia "ver no Globoplay. Não faria sentido mimetizar o original."

O público criticou a escolha da autora de "humanizar" a vilã preconceituosa, e Manuela teve que trancar seus comentários no Instagram. Na noite de terça (15), ela postou nos stories uma imagem com os dizeres "Desculpe o transtorno, estamos trabalhando para sua comodidade". Como legenda, adicionou "Odete é Odete".

O remake de "Vale Tudo" deve entrar no lugar de "Mania de Você" na faixa das nove da noite da TV Globo em março de 2025. Manuela Dias disse à Folha de S.Paulo que a novela deve ter 172 capítulos, menos que os 204 originais. "Vale Tudo" originalmente foi ao ar em 1988, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

