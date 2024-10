Maísa Silva lamenta morte de Liam Payne: 'Trilha sonora da minha infância'

(FOLHAPRESS) - Morto nesta quarta-feira (16), aos 31 anos, Liam Payne deixou uma geração inteira de fãs "viúvas" –entre elas, Maísa Silva, 22. A apresentadora usou as redes sociais para publicar uma recordação de quando conheceu o então vocalista da banda One Direction e o entrevistou.

"Descanse em paz, Liam Payne. Nunca vou esquecer do dia em que pude entrevistar um dos cantores que fizeram parte da trilha sonora da minha infância e adolescência. Esse momento estará para sempre no meu coração. Obrigada por tudo", escreveu Maísa.

Liam Payne foi encontrado morto no hotel CasaSur, em Buenos Aires, na Argentina. Ele estava no país para assistir a um show de seu ex-colega de banda, Niall Horan.

De acordo com o jornal La Nacion, Payne morreu ao cair do terceiro andar do hotel. Agentes do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME), da Argentina, teriam sido acionados após uma chamada relatando as ações de um homem agressivo, possivelmente sob efeito de drogas e álcool.

