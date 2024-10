Vício em drogas de Liam Payne começou nos hotéis das turnês do One Direction

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Liam Payne, que morreu na Argentina na quarta-feira (16), falou pela primeira vez sobre sua dependência de álcool e outras drogas em 2021.

Os problemas começaram durante as turnês do One Direction. A boyband era um fenômeno tão grande que os integrantes eram proibidos de sair dos quartos de hotel: "A melhor forma de nos manter seguros, era nos trancar nos quartos de hotel. E, claro, o que tinha no quarto? Um frigobar", disse no podcast Diary of a CEO em 2021.

"Em determinado momento, eu só pensei: bom, vou fazer uma festa sozinho. E isso continuou por muitos anos da minha vida", disse Liam Payne.

Ele dizia que fazer parte da banda durante a adolescência teve consequências. "Na adolescência, o que você mais precisa é liberdade para fazer suas escolhas. De fora, parecia que podíamos fazer tudo o que quiséssemos, mas à noite estávamos sempre trancados no quarto. Era assim: carro, hotel, palco, cantar, trancados novamente".

Liam afirmava que era bom em esconder os problemas. "Eu me preocupava com o que seria o meu fundo do poço. De fora, ninguém veria. Sou muito bom em esconder", disse na entrevista.

Os outros integrantes da boyband o ajudaram. "Outro dia, tive uma conversa ótima com o Harry [Styles]. Ele perguntou como estou. Algumas pessoas parecem ter um sexto sentido, elas sabem quando você está passando por alguma coisa", afirmou na entrevista em 2021.

Após a morte de Liam, uma fonte próxima disse que os problemas eram ainda maiores. "Liam vivia em ciclos de comportamento destrutivo. Ele falou abertamente sobre suas dificuldades, mas tentou atenuá-las. Os demônios dele eram muito piores do que ele mostrava", disse o informante ao site PageSix.

