Louis Tomlinson homenageia Liam Payne e o elenca como mais importante da One Direction

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Louis Tomlison, ex-colega de One Direction de Liam Payne, publicou uma carta de despedida ao cantor, que morreu na última quarta-feira (17) aos 31 anos. Louis lamentou a morte do "irmão" e disse que o colega era a parte mais importante da banda.

"Estou completamente devastado por estar escrevendo isso, mas ontem perdi um irmão. Liam era alguém a quem eu admirava todos os dias, uma alma tão positiva, engraçada e bondosa", escreveu o cantor nas redes sociais.

Liam morreu aos 31 anos na última quarta-feira. Ele foi encontrado morto no hotel CasaSur, em Buenos Aires, na Argentina. Ele viajou ao país no dia 4 para assistir a um show de seu ex-colega de banda, Niall.

Na publicação, Louis exaltou o talento e mais qualidades do ex-colega: "Conheci Liam quando ele tinha 16 anos e eu tinha 18, e fiquei instantaneamente impressionado com sua voz, mas, mais importante, com o passar do tempo, tive a chance de ver o irmão gentil que eu desejei durante toda a minha vida".

"Liam era um compositor incrível com um grande senso de melodia. Muitas vezes falávamos sobre voltar ao estúdio juntos para tentar recriar a química de composição que construímos na banda", continuou.

O cantor disse que Liam foi o membro mais importante da One Direction e moldou a banda febre dos anos 2010. Harry Styles, Niall Horan e Zayn Malik se pronunciaram por meio de carta no perfil da banda.

"Na minha opinião, Liam foi a parte mais vital do One Direction. Sua experiência desde jovem, sua afinação perfeita, sua presença de palco, seu dom para compor. A lista continua. Obrigado por nos moldar, Liam", disse Louis.

O britânico finalizou dedicando uma mensagem ao amigo: "Me sinto extremamente sortudo por ter tido você na minha vida, mas estou realmente lutando com a ideia de dizer adeus. Sou muito grato por termos ficado ainda mais próximos desde a banda, conversando por horas ao telefone, relembrando as milhares de memórias incríveis que tivemos juntos, algo que pensei que teria com você para a vida toda. Eu adoraria dividir o palco com você novamente, mas não era para ser".

Ele disse também que vai apoiar o filho que Liam deixa, de 7 anos. "Saiba que se o Bear algum dia precisar de mim, serei o tio de que ele precisa em sua vida e contarei histórias sobre como seu pai era incrível".

"Eu adoraria dividir o palco com você novamente, mas não era para ser. Gostaria de ter tido a chance de me despedir e te dizer mais uma vez o quanto eu te amava. Payno, meu amigo, um dos meus melhores amigos, meu irmão, eu te amo, cara. Durma bem", completou Louis.

Leia Também: Harry Styles lamenta morte de Liam Payne: 'Estou devastado'

Leia Também: Revelados 'novos' detalhes sobre a 'causa' da morte de Liam Payne