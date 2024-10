Simon Cowell fala sobre morte de Liam Payne

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Simon Cowell falou, pela primeira vez, sobre a morte de Liam Payne. O cantor caiu do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, na última quarta-feira (16). Ele morreu na hora.

O jurado do "The X-Factor" e um dos responsáveis pela formação do One Direction compartilhou um desabafo nas redes sociais. Simon atuou como produtor do grupo em que Liam foi descoberto durante toda a sua existência.

"Liam, eu estou realmente devastado. De coração partido. E me sinto vazio. E eu quero que você saiba o quanto de amor e respeito eu tenho por você. Todas as lágrimas que derramei sãso uma memória de você", disse.

Liam tinha 31 anos, e ficou mundialmente conhecido depois de ter participado do reality show musical. Ele tentou, pela primeira vez, quando tinha 14. Por conselho de Simon, voltou dois anos depois, em 2010, quando foi selecionado para formar o grupo.

"Quando você tinha 14 anos, não era o seu momento. E nós dois fizemos uma promessa de nos encontrar de novo. Muitas pessoas teriam desistido, mas você não. Você voltou e em poucos meses todo o mundo conhecia o Liam", contou

Em sua homenagem ao cantor, Simon falou sobre a personalidade de Liam. "Carinhoso, engraçado, doce, atencioso, talentoso, humilde, focado". Ele disse que conheceu o filho do cantor, Bear, de 7 anos, e ele tem o mesmo sorriso que o ex-One Direction. "Ele vai ficar muito orgulhoso de tudo o que você alcançou, e como voce alcançou", disse.

