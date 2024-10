Irmã de Liam Payne homenageia cantor após morte: 'Desculpe não conseguir te salvar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das irmãs de Liam Payne publicou fotos ao lado do cantor, morto na quarta-feira (16) após cair da sacada do hotel onde estava hospedado na Argentina.

Em homenagem publicada no Instagram, Ruth Gibbins afirmou que o irmão passou por momentos difíceis nos últimos anos e que o ex-One Direction teve que ser forte para superá-los.

"Não sinto que o mundo foi bom e gentil o suficiente com você. Você queria apenas ser amado e fazer as pessoas felizes com a sua música. Você nunca acreditou ser bom o suficiente. Espero que consiga ver o tanto de amor que está recebendo, que nunca recebeu em vida".

Ela se desculpou com o irmão por não conseguir salvá-lo. "Uma última vez, quero que saiba que estou aqui se precisar de qualquer coisa".

Ruth também relembrou momentos depois da formação da banda e disse que o buscava de carro após os shows. Nestes momentos, o cantor a mostrava novas músicas e a fazia rir como ninguém mais.

"Liam nasceu com a música em suas veias e isso ficou claro desde criança. Ele tinha aquela habilidade que o faria ser uma estrela. Meu cérebro ainda está tentando entender o que aconteceu e para onde você foi. Amo você."

O cantor deixa os pais, duas irmãs e o filho, Bear, de sete anos.