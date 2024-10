Gizelly se confunde e mistura 'O Pequeno Príncipe' com Maquiavel em briga durante 'A Fazenda 16'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante uma briga com Sacha Bali em 'A Fazenda 16', Gizelly Bicalho confundiu "O Pequeno Príncipe", de Antoine de Saint-Exupéry com "O Príncipe", de Nicolau Maquiavel. Mais de 400 anos separam as duas obras.

"Rapaz, cria vergonha na sua cara", bronqueou Gizelly. "Tudo o que você fez aqui, você vai ser responsável. Cada um é responsável por aquilo que cativa. Maquiavel, 'O Pequeno Príncipe'", citou, apontando o dedo na cara de Sacha.

Sem se dar conta do erro, Sacha respondeu ironizando a colega pelo "namedropping": "Parabéns, leu bastante coisa, grande citação, você é muito culta".

A obra de teoria política "O Príncipe", do italiano Nicolau Maquiavel, foi publicada em 1532. "O Pequeno Príncipe", de literatura infantil, foi escrito pelo francês Antoine de Saint-Exupéry em 1943. A frase que Gizelly citou, "tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas", é do segundo livro. Vale lembrar que a ex-BBB é advogada e especializada em direito penal.