Agora todos entendem que não sou só divertida e posso ser vilã de verdade, diz Lilia Cabral

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma vilã com todas as letras. É dessa forma que a atriz Lilia Cabral, 67, define a megera Maristela em "Garota do Momento", novela que vai substituir "No Rancho Fundo" em novembro no horário das 18h.

Em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (22), Lilia disse que tem se digladiado com as cenas, e quanto mais sente desconforto, mais tem vontade de atuar. "Agora todos entendem que não sou só divertida e posso ser outras coisas, inclusive uma vilã de verdade."

Segundo a atriz, a personagem é bem diferente, por exemplo, de Marta, interpretada por ela em "Páginas da Vida" (Globo, 2006). Ela não considera esse papel como uma vilã. Na visão da artista, Marta era apenas uma mulher amargurada, esnobe e invejosa, características bem diferentes das que o público verá em Maristela.

"A de agira é uma vilã sem medo de errar, que chega num contexto que nunca vivi. As reflexões e mensagens dos anos 1950 podem continuar sendo feitas e ditas em 2024. A novela basicamente mostra que muita coisa infelizmente não mudou", refletiu.

Na trama escrita por Alessandra Poggi, Maristela vai se opor ao casamento do filho Juliano (Fabio Assunção) com Clarice (Carol Castro). Quando Clarice perde a memória em um acidente, a vilã tem a ideia de criar para ela um falso passado, com uma falsa irmã, Zélia (Leticia Colin) e uma falsa filha, Bia (Maisa Silva).