Entenda a briga entre Xuxa e Jojo Todynho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não é de hoje que Xuxa e Jojo Todynho vêm trocando farpas nas redes sociais. Nesta terça-feira (22), porém, a campeã de A Fazenda 12 descarregou sua ira contra a rainha dos baixinhos.

"Não tinha tomado conhecimento que a senhora Xuxa andou falando sobre a minha pessoa. Queria que ela me respondesse por que eu sou desnecessária?", disse Jojo em em um vídeo nas redes sociais. "Necessário é quem cuspiu na cara dela", disparou.

"Sempre a respeitei. Como fã, sempre a ovacionei", prosseguiu a cantora. "Então, Xuxa, não fale de mim, você não calçou meus chinelos de prego. Você é privilegiada, você não passou pelo que eu passei. Você comeu angu frito? Você viveu sem ter o que comer um dia? Claro que não, você é branca. Pode ser a rainha que for, não vou deixar você me desrespeitar", concluiu.

A ira de Jojo teve origem em um comentário escrito por Xuxa no Instagram há algumas semanas. "Nossa... decepção tem nome", escreveu a apresentadora em um vídeo publicado por Jojo. No vídeo, Jojo anunciava que iria apagar das plataformas sua música "Arrasou, Viado", de 2018.

No clipe de "Arrasou, Viado", ainda disponível no YouTube, Jojo aparece vestida com um maiô arco-íris dançando em meio a personalidades LGBTQIA+, como Thammy Miranda, Léo Áquila, Carol Marra e David Brazil. Nos últimos meses, no entanto, a funkeira vem se descolando da comunidade, desde que posou ao lado de Michelle Bolsonaro e se declarou "uma mulher preta de direita".

Após ser criticada, ela decidiu apagar a música. "Em momento algum eu quis me aproveitar de comunidade, de bandeira, nunca me aproveitei de ninguém", disse ela na ocasião. "Apenas pedi respeito, até porque todos nós merecemos respeito. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas respeitar é um dever de todos. E é por isso que eu vou pedir suspensão do clipe de 'Arrasou, Viado' e tirar das plataformas digitais", declarou.